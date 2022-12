Sponsoring – Altrad va-t-il disparaître du maillot des All Blacks ?

La condamnation du président du MHR dans le cadre de l’affaire Laporte/Altrad pourrait compromettre l’avenir du contrat de sponsoring noué entre l’entreprise du milliardaire français Mohed Altrad avec les équipes nationales de Nouvelle-Zélande.

Ce pourrait être une des multiples conséquences de la condamnation de Mohed Altrad, prononcée par la Tribunal correctionnel de Paris ce mardi.

Le propriétaire et président du MHR, qui a écopé de 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende et d’une peine complémentaire d’inéligibilité pour corruption active, trafic d’influence et abus de biens sociaux, pourrait voir son nom disparaître du maillot des All Blacks.

Une réunion d’urgence

Ce mercredi, la Fédération néo-zélandaise de rugby annonce, dans un communiqué, avoir organisé une réunion d’urgence « avec des représentants de la société ainsi qu’avec nos principales parties prenantes ». « Nous discutons depuis un certain temps de la possibilité de cette issue (judiciaire) », ajoute-t-elle et comme le rapporte L’Equipe.

Mohed Altrad avait signé, en août dernier, un contrat juteux (près de 120 millions de dollars selon les médias locaux) pour être sponsor maillot des équipes masculines et féminines de rugby à 15 et à 7 de la Nouvelle-Zélande jusqu’en 2027. Mais le dénouement de cette affaire Laporte/Altrad pourrait causer la fin de cette association plus tôt que prévu. A suivre…

