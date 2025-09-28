Qatar Airways a célébré le Ballon d’Or de Dembélé au Parc des Princes, ce samedi 27 septembre. Une soirée marquée par une mise en scène aux couleurs du sponsor du PSG.

Partenaire majeur du Paris Saint-Germain – sponsor maillot – et présentateur officiel du Ballon d’Or 2025, Qatar Airways a pleinement capitalisé sur son double rôle ce samedi soir au Parc des Princes. À l’occasion de la réception d’Auxerre (victoire anecdotique 2-0), le club parisien a célébré Ousmane Dembélé, fraîchement sacré Ballon d’Or, dans une mise en scène calibrée aux couleurs du sponsor qatari.

Après un mini-concert du rappeur PNK, grand fan du club de la capitale, le numéro 10 du PSG a fait une entrée remarquée dans un stade en fusion, son nom chanté par les tribunes, entouré d’hôtesses habillées aux couleurs de Qatar Airways. Cette activation de marque, aussi visible que symbolique, illustre la manière dont les sponsors cherchent aujourd’hui à s’ancrer dans le récit émotionnel du sport, bien au-delà du simple affichage maillot.

« Et Ousmane Ballon d’Or »

La soirée ne s’est pas arrêtée là : le club parisien a également fêté ses titres collectifs et individuels liés au Ballon d’Or — meilleure équipe de l’année pour le PSG et meilleur entraîneur pour Luis Enrique. Une célébration triplement symbolique, et une opportunité unique pour Qatar Airways de renforcer sa visibilité auprès d’un public mondial, dans un cadre festif, premium et centré sur la performance.

Toute la soirée, les supporters présents au Parc des Princes ont fait monter la pression, lançant à plusieurs reprises le chant déjà mythique : « Et Ousmane Ballon d’Or ». Le virage Auteuil avait également prévu le coup : un immense tifo d’Ousmane Dembélé avec son Ballon d’Or dans les mains a été déployé juste avant le coup d’envoi. L’inscription « Prince de la ville devenu roi du monde » accompagnait le tout. Et il faut avouer que le rendu était… canon !

À lire aussi : Dembélé Ballon d’or 2025 : Nike et la FFF dégainent un maillot collector en édition limitée