L’OGC Nice s’associe à Pathé et ses cinémas niçois pour proposer des expériences immersives mêlant football et cinéma, renforçant l’engagement des fans et la présence locale du club.

L’OGC Nice poursuit sa stratégie d’innovation en matière de fan engagement en annonçant un partenariat inédit avec Pathé, à travers ses trois cinémas niçois emblématiques : Pathé Lingostière, Pathé Gare du Sud et Pathé Masséna. Cette alliance marque la rencontre de deux univers majeurs du divertissement : le football et le cinéma.

Objectif : proposer aux supporters, partenaires et collaborateurs du club des expériences immersives et inédites tout au long de la saison, en capitalisant sur l’expertise technologique de Pathé en matière d’image et de son. Avant-premières, projections événementielles et activations dédiées viendront rythmer ce partenariat, avec pour ambition de renforcer l’ancrage local du club et de fédérer sa communauté bien au-delà du stade.

Un doc’ réalisé par le club déjà projeté

La collaboration a d’ailleurs débuté dès le mois de juin avec la double projection du documentaire « Le Cœur de Nice », réservé dans un premier temps aux salariés et aux supporters. Ce contenu produit par OGCNICE.tv a permis de poser les premières pierres d’un storytelling commun. Les bandes-annonces du club seront par ailleurs diffusées sur les écrans des cinémas Pathé, renforçant la visibilité de l’OGC Nice auprès d’un public élargi.

En tant que fournisseur officiel, Pathé bénéficiera d’un dispositif de visibilité complet : activation en jour de match (LED bord terrain, écrans géants, TV en hospitalités), droits d’image (logo, image collective, contenus exclusifs), mais aussi présence sur les canaux digitaux du club (site, appli, réseaux sociaux, newsletters).

Avec ce partenariat, l’OGC Nice confirme sa volonté d’enrichir l’expérience de ses publics et d’explorer de nouveaux territoires de marque, en s’associant à un acteur incontournable du divertissement.

À lire aussi : L’OGC Nice rend hommage à sa ville avec son nouveau maillot « Nice la Belle »