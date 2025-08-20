Alors que le Mondial de rugby féminin 2025 démarre ce vendredi 22 août, la FFR lance à deux jours de l’échéance tant attendue la campagne « Soyons Bleues » pour rassembler les Français autour du XV de France féminin. Manae Feleu, Marine Ménager et Pauline Bourdon-Sansus sont à mises à l’honneur.

À l’approche de la Coupe du monde de rugby féminin, qui se tiendra en Angleterre du 22 août au 27 septembre 2025, la Fédération française de rugby (FFR) dévoile une vaste campagne de communication baptisée « Soyons Bleues ». Objectif : mobiliser le grand public derrière le XV de France féminin, et faire rayonner la discipline au féminin.

Trois figures emblématiques

Conçue avec l’agence East, cette campagne multicanale – visible en affichage dans les villes de Bordeaux, Lille et Toulouse, mais aussi dans le métro parisien et sur les réseaux sociaux – mêle l’univers du lifestyle à l’ADN du rugby : collectif, territoire et engagement. Trois figures emblématiques des Bleues – Manae Feleu, Marine Ménager et Pauline Bourdon-Sansus – y sont mises à l’honneur, entourées de supporters de tous horizons issus de clubs amateurs, illustrant la ferveur nationale.

Greg Alldritt sollicité

L’union du rugby français est également incarnée par la présence du capitaine du XV masculin, Grégory Alldritt, affirmant un soutien commun derrière les joueuses tricolores.

Plus qu’un slogan, « Soyons Bleues » est une invitation à célébrer le rugby au féminin. Une manière de revisiter les symboles du sport avec une esthétique moderne et inclusive, tout en donnant à voir aux jeunes filles des modèles inspirants. La campagne ambitionne aussi de susciter des vocations, en promouvant une pratique accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre ou de territoire.

En phase avec les valeurs de respect, de dépassement de soi et d’unité qui font l’essence du rugby, « Soyons Bleues » résonne comme un appel à vibrer ensemble pour les Bleues, sur le terrain et au-delà.

« Que cette Coupe du monde soit une fête »

« C’est une campagne à l’image du rugby féminin d’aujourd’hui : en pleine évolution ! », se réjouit Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin à la FFR. Avant de poursuivre : « Les matchs gagnent en visibilité, les audiences sont au rendez-vous, l’affluence dans les stades augmente, et le nombre de licenciées ne cesse de croître : + 85% en seulement quatre saisons. Avec 52 000 licenciées aujourd’hui et un objectif de 100 000 d’ici 2033, rien de tel qu’une Coupe du monde pour accélérer cette dynamique, faire rayonner le rugby féminin et rassembler autour d’un grand moment de sport et de fête. Alors, tous derrière les Bleues le 23 août pour leur premier match en prime time sur TF1, puis les 31 août et 7 septembre sur France Télévisions pour leurs deux derniers matchs de poule. »

« Cette campagne est un vrai pas de côté dans notre communication qui vise à porter un regard moderne sur le rugby féminin, embraye de son côté Florian Grill, président de la FFR. Cette Coupe du monde est un rendez-vous important pour faire connaître le rugby féminin et donner envie de le pratiquer. Avec « Soyons bleues », plus qu’un simple slogan, c’est un appel pour que cette Coupe du monde soit une fête, un défi, une célébration. Celle du rugby, celle des femmes, celle du collectif. »

