Un premier gros sponsor français pour Loïs Boisson avant l’US Open

Invitée à Roland Garros, Loïs Boisson a quitté le tournoi parisien en demi-finale. Une saison exceptionnelle pour la joueuse française de 22 ans qui prend le temps, avec son équipe, de bien sélectionner ses partenaires. Le laboratoire dermatologique SVR vient de la recruter.

Ce dimanche 24 août, Loïs Boisson participera au premier tour de l’US Open après avoir remporté le tournoi d’Hamburg fin juillet. Sur sa tenue, aux côtés de son équipementier Asics s’affichera un autre logo, celui du laboratoire dermatologique SVR. La joueuse et l’entreprise française ont pris le soin de l’annoncer sur Instagram avant cette grande première américaine.

Les chiffres de cet accord, conclu jusqu’en 2027, sont évidemment secrets mais dans L’Equipe, la marque parle d’un « budget conséquent » pour s’attacher l’image de Loïs Boisson. Déjà partenaire de la Fédération française de tennis depuis septembre dernier, SVR fait un pas de plus dans le sponsoring sportif après s’être déjà mouillée avec le trimaran de François Gabart. « Nous avons d’abord voulu commencer par un public amateur mais nous voulions avoir des athlètes à terme. J’ai vu une fille très naturelle, très humble », explique Charlotte de Pitray, la directrice générale du laboratoire dermatologique, en évoquant la demi-finaliste de Roland Garros.

L’agent de Loïs Boisson, Jonathan Dasnières de Veigy va plus loin dans les précisions, toujours dans le quotidien sportif : « On aurait pu commencer en janvier 2026 mais SVR était prêt et voulait sans doute profiter de l’exposition du dernier Grand Chelem de l’année. On voulait s’associer à des partenaires pertinents, français, là pour du long terme et avec des produits utiles. Il y aura peut-être d’autres annonces. Le but n’est pas de faire de la quantité, plutôt d’avoir trois, quatre partenaires sélectionnés et avec qui ça aura du sens. »

L’entreprise affiche quatre objectifs autour de ce partenariat d’image :

• Partager les solutions dermatologiques de pointe au plus grand nombre, des consommateurs et de sportifs, pour qu’ils se sentent tout simplement bien dans leur peau.

• Sensibiliser les sportifs à l’importance de la santé cutanée face aux agressions (UV, pollution, frottement, stress..)

• Faire connaître l’exigence et la spécificité des soins dermo-cosmétiques SVR en matière de santé humaine et environnementale mais aussi de sensorialité

• Valoriser les parcours inspirants de sportives comme Loïs, entre exigence sportive et santé globale.

Loïs Boisson participera en tant qu’égérie à sa première campagne de communication au printemps prochain afin de promouvoir les produits solaires SVR.

