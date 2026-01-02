Le PSG annonce, ce vendredi 2 janvier, l’arrivée de BEYOND Developments comme partenaire premium sleeve jusqu’en 2029. Le logo de la marque apparaitra désormais sur la manche gauche du maillot des champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie d’expansion internationale et lifestyle. Le club de la capitale a officialisé, ce vendredi, la signature d’un partenariat mondial avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé à Dubaï, qui devient partenaire premium sleeve du PSG jusqu’en 2029. Le logo de la marque apparaîtra pour la première fois sur la manche du maillot parisien dès le derby face au Paris FC, le 4 janvier 2026.

Au-delà de la visibilité sportive, cet accord illustre une nouvelle fois la volonté du PSG de s’associer à des acteurs positionnés bien au-delà de leur secteur d’origine. Fondée en 2024, BEYOND Developments s’est rapidement imposée comme un acteur du design urbain et de l’immobilier expérientiel, spécialisé dans les destinations en front de mer aux Émirats arabes unis. Une signature qui s’inscrit dans une logique de marques aspirant à influencer les usages, les styles de vie et les imaginaires contemporains.

Ce rapprochement repose sur un socle commun : la culture comme levier d’engagement. Le PSG ne se limite plus à son statut de club de football, mais revendique une place de marque globale, à la croisée du sport, de la mode et du divertissement. BEYOND, de son côté, développe des projets immobiliers pensés comme des expériences, intégrant design, nature et art de vivre.

Un échange culturel et économique entre deux capitales

La dimension géographique joue également un rôle clé. Paris et Dubaï incarnent deux pôles majeurs d’influence mondiale, complémentaires dans leur approche : héritage, mode et créativité pour l’une ; innovation, modernité et projection internationale pour l’autre. Ce partenariat matérialise un échange culturel et économique entre ces deux capitales du lifestyle globalisé.

Sur le plan business, l’accord prévoit de nombreuses activations : événements exclusifs, expériences premium pour les fans, accès privilégiés aux joueurs et aux légendes du club, ainsi que des dispositifs d’engagement communautaire. BEYOND renforce ainsi sa notoriété en Europe, en Asie et dans la région MENA, en s’appuyant sur la puissance médiatique du PSG.

Avec 500 millions de supporters à travers le monde et 235 millions de followers sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain confirme sa capacité à attirer des partenaires internationaux à forte valeur ajoutée. Ce nouveau deal illustre une tendance lourde du sport business : les clubs les plus puissants deviennent des plateformes d’influence globale, bien au-delà du terrain.

