Ligue des champions, Ballon d’Or de Dembélé… Paris célèbre l’année historique du PSG sur les Champs-Élysées

ParThibaut Dalegre
31 décembre 2025
Le PSG expose le trophée de la Ligue des Champions au Parc des Princes Le PSG expose le trophée de la Ligue des Champions au Parc des Princes
Crédit photo : @PSG

Champion d’Europe pour la première fois de son histoire, le PSG sera mis à l’honneur lors du réveillon du 31 décembre sur les Champs-Élysées. Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, sera également célébré.

La capitale s’apprête à basculer dans l’année 2026 avec une soirée de réveillon aux accents résolument sportifs. La Ville de Paris a dévoilé le programme des festivités prévues le 31 décembre sur les Champs-Élysées, avec un hommage appuyé rendu au Paris Saint-Germain, auteur de la plus grande saison de son histoire, et à Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025.

Les célébrations débuteront à 23h50 sur la plus belle avenue du monde, avec une séquence dédiée aux grands moments qui ont marqué l’année sportive parisienne. Au cœur du dispositif : le PSG, entré dans une nouvelle dimension en 2025. Le 31 mai dernier, à Munich, le club de la capitale remportait sa première Ligue des champions face à l’Inter Milan, rejoignant l’OM au palmarès des clubs français sacrés en C1.

Une saison à six trophées

Cette victoire européenne a lancé une saison hors normes. En l’espace de quelques mois, Paris a enchaîné les trophées : Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions. Un sextuplé historique, réalisé auparavant seulement par le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui justifie pleinement cet hommage populaire.

Indissociable de cette réussite collective, Ousmane Dembélé sera lui aussi célébré. Ballon d’Or 2025, l’attaquant français a signé la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches. Déjà mis en avant à Roland-Garros en présentant la Ligue des champions, il incarne le visage d’un PSG conquérant et spectaculaire.

Enfin, la mairie de Paris a annoncé un clin d’œil au derby parisien à venir face au Paris FC, promu en Ligue 1. Un symbole fort pour clôturer une année exceptionnelle… avant d’en ouvrir une autre, tout aussi attendue.

