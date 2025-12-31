Réseaux Sociaux

Audiences record en 2025 : la chaîne L’Équipe signe la meilleure année de son histoire

ParThibaut Dalegre
31 décembre 2025
Crédits photo : @L'Equipe

Avec 1,6 % de part d’audience en 2025, la chaîne L’Équipe réalise la meilleure performance de son histoire. Une année marquée par des records d’audience sur plusieurs grands événements sportifs.

La chaîne L’Équipe a bouclé une année 2025 historique sur le plan des audiences. Selon les chiffres publiés par Médiamétrie et relayés par le groupe, la chaîne sportive a atteint une part d’audience de 1,6 % auprès des 4 ans et plus, un niveau inédit depuis son lancement. Une progression de 0,2 point en un an, qui en fait l’une des plus fortes hausses de la télévision française hors chaînes d’information.

Cette performance s’explique par une programmation événementielle particulièrement dense et fédératrice. « 2025 aura été une année importante pour la chaîne L’Équipe », s’est réjoui sur le site du groupe Vincent Broussard, directeur général du pôle TV du groupe, mettant également en avant la cible commerciale, avec 2 % de part d’audience sur les moins de 50 ans.

Pic à 2,5 millions pour le Ballon d’Or de Dembélé

Parmi les temps forts de l’année, la cérémonie du Ballon d’Or a rassemblé en moyenne 1,6 million de téléspectateurs le 22 septembre, avec un pic à 2,5 millions. Le biathlon a lui aussi confirmé son statut de locomotive d’audience : la saison 2024-2025 a attiré en moyenne 1 million de téléspectateurs par course, tandis que la mass-start féminine des Championnats du monde a culminé à 1,9 million.

Autre rendez-vous majeur, les 24 Heures du Mans ont réuni 1,5 million de téléspectateurs au moment de l’arrivée, le 15 juin. Autant de chiffres qui confirment la capacité de la chaîne L’Équipe à transformer les grands événements sportifs en succès d’audience durables, renforçant sa place singulière dans le paysage audiovisuel français.

A lire aussi : Tennis de table : les aventures des frères Lebrun sur le circuit WTT à suivre sur L’Équipe jusqu’en 2028

Publié

