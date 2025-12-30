La large victoire de Toulouse face à La Rochelle a réuni plus d’un million de téléspectateurs sur Canal+. Une audience record pour un match de saison régulière du Top 14 diffusé en crypté depuis onze ans.

Canal+ a signé un record d’audience dimanche soir avec l’affiche entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Diffusée en clôture de la 13e journée de Top 14, la large victoire des Toulousains (60-14) a rassemblé en moyenne 1,02 million de téléspectateurs sur la chaîne cryptée.

Un chiffre symbolique pour Canal+, puisqu’il s’agit de la meilleure audience enregistrée pour un match de saison régulière du Top 14 diffusé en crypté depuis onze ans. L’affiche entre deux poids lourds du rugby français, rivaux marquants du début des années 2020, a pleinement joué son rôle de locomotive dans une journée sans multiplex, où les rencontres se sont étalées tout au long du week-end.

Devant le Toulouse-UBB d’octobre

Cette performance permet également à Toulouse–La Rochelle de dépasser une autre affiche très attendue de la saison. Le 12 octobre dernier, le duel entre Toulouse et l’Union Bordeaux-Bègles, finalistes du Top 14, avait déjà établi un sommet en huit ans avec 900 000 téléspectateurs en moyenne.

Plus largement, ces chiffres confirment la dynamique très favorable du rugby à la télévision. En 2025, la meilleure audience sportive sur une seule chaîne a été réalisée par le dernier match du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Écosse, suivi par 9,5 millions de téléspectateurs. L’affiche Angleterre–France de la même compétition figure également parmi les événements sportifs les plus regardés de l’année, illustrant l’attractivité intacte du rugby auprès du public français.

