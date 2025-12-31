À l’occasion de La Rochelle – RC Toulon, le Stade Rochelais va célébrer, dimanche 4 janvier 2026, 10 ans de guichets fermés en Top 14. Un record qui dépasse le sport et illustre un modèle économique et territorial unique.

Dimanche, en marge de la réception de Toulon en clôture de la 14e journée de Top 14, le Stade Rochelais ne jouera pas seulement un choc sportif. Le club à la caravelle s’apprête à célébrer un symbole rare dans le sport professionnel : dix années consécutives de guichets fermés en championnat à Marcel-Deflandre.

L’histoire a débuté le 2 janvier 2016, presque dans l’anonymat. Personne n’imaginait alors que cette première affiche complète ouvrirait une série ininterrompue qui atteindra, ce 4 janvier 2026, son 112e match à guichets fermés. En une décennie, près de 1,8 million de spectateurs ont franchi les portes du stade pour soutenir les Jaune et Noir, un chiffre vertigineux pour une agglomération d’environ 80 000 habitants.

99,5 % de taux de réabonnement

Au-delà de la performance sportive, cette fidélité raconte une transformation structurelle. Marcel-Deflandre a grandi, passant de 15 000 à 18 000 places grâce à plusieurs phases d’extension, tout en restant largement sous tension. Le club compte aujourd’hui plus de 11 000 abonnés, 1 300 entreprises partenaires et seulement quelques milliers de billets disponibles à la vente grand public à chaque match. Résultat : une liste d’attente massive et un taux de réabonnement proche de la perfection, à 99,5 %.

Visites à , épisode 1 Pour fêter ces #10AnsdeVous, nous sommes partis à votre pour vous remercier de votre fidélité ! ✨ Premiers moments de partage avec Jules Favre et Thomas Lavault – https://t.co/saePsR2SW7 ! pic.twitter.com/QHgkVRSorX — Stade Rochelais (@staderochelais) December 30, 2025

Pour les joueurs, cette ferveur est devenue un argument d’attractivité. Pour le club, elle constitue un socle économique solide, capable d’amortir les saisons plus compliquées sportivement. À La Rochelle, le stade plein n’est plus une exception, mais une norme. Un marqueur fort d’un modèle où l’expérience spectateur, l’ancrage local et la performance collective avancent de concert.

A lire aussi : Toulouse – La Rochelle : meilleure audience pour un match de Top 14 sur Canal+ en crypté depuis 11 ans