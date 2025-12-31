L’Open d’Australie innove encore : avant chaque night session de l’édition 2026, des concerts d’artistes de renommée mondiale seront proposés sur la Rod Laver Arena.

L’Open d’Australie continue de repousser les frontières entre sport et divertissement. À quelques semaines du lancement de son édition 2026, prévue du 18 janvier au 1er février, le tournoi a officialisé une nouveauté majeure : chaque night session sera désormais précédée d’un concert « de niveau mondial » sur la Rod Laver Arena. Une première pour un tournoi du Grand Chelem.

Pendant quinze soirées consécutives, le court central se transformera ainsi en scène musicale avant l’entrée des meilleurs joueurs et joueuses de la planète. Parmi les artistes annoncés figurent des noms bien connus du grand public, comme l’Américaine Patti LaBelle, la Britannique Sophie Ellis-Bextor ou encore l’Australien Cody Simpson. La finale masculine, le 1er février, sera notamment précédée du tube Murder on the Dance Floor, tandis que les demi-finales féminines accueilleront la légendaire interprète de Lady Marmalade.

15 nights of tennis, 15 nights of music – Rod Laver Arena is the place to be in January 😍 https://t.co/hYDfYjQqeO — #AusOpen (@AustralianOpen) December 30, 2025

Un modèle d’entertainment assumé

Avec cette programmation, Tennis Australia assume pleinement l’évolution du tournoi vers un modèle d’entertainment global. Après avoir testé des performances musicales ponctuelles lors des finales ces dernières années, l’Open d’Australie franchit un cap en intégrant le spectacle avant chaque session nocturne du tableau principal. Une stratégie qui s’inscrit dans la lignée des initiatives menées par les autres Majeurs pour enrichir l’expérience spectateur, à l’image de Roland-Garros ou de l’US Open.

Tous les concerts seront inclus dans le billet d’accès à la Rod Laver Arena, sans surcoût pour les spectateurs. Un choix fort qui confirme la volonté de l’Open d’Australie de se positionner comme un événement hybride, où le tennis de haut niveau se mêle à une proposition culturelle et festive pensée pour séduire un public toujours plus large.

A lire aussi : L’Open d’Australie inaugure une cérémonie d’ouverture avec Roger Federer en invité vedette