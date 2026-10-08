Le LOSC s’apprête à franchir une étape importante dans son développement économique. Le club nordiste va reprendre l’exploitation de son stade, tout en réglant un litige de 24 millions d’euros.

Le LOSC bientôt seul maître à bord du stade Pierre-Mauroy. Selon les informations de L’Équipe, le club nordiste a trouvé un accord avec Eiffage pour racheter l’exploitation de la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, au plus tard début 2027.

Concrètement, Lille doit acquérir ELISA, filiale d’Eiffage, ainsi que ses différentes filiales. Une nouvelle structure, baptisée Lille Arena SAS Opération LEDA, sera créée pour assurer la gestion de l’enceinte. Le LOSC pourra ainsi piloter directement les matchs, concerts et autres événements organisés dans le stade. Les murs resteront toutefois la propriété de la Métropole Européenne de Lille (MEL).

Un remboursement de 24 millions d’euros

Cette opération s’accompagne également d’un accord financier important. Le LOSC va rembourser 24 millions d’euros de loyers impayés, mettant ainsi fin à un contentieux qui l’opposait depuis plusieurs années à la Métropole.

Pour le club dirigé par Olivier Létang, cette reprise représente un levier économique majeur, avec la possibilité de développer de nouvelles recettes liées à l’exploitation de l’enceinte.

L’opération pourrait également renforcer la valorisation du LOSC, récemment estimée à 500 millions d’euros par un cabinet d’audit anglo-saxon. Le club disposerait par ailleurs de 60 millions d’euros de fonds propres positifs.

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