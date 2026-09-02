Decathlon négocie une prise de participation de 50 % dans la centrale de Sport 2000 France. Un rapprochement qui pourrait encore rebattre les cartes de la distribution sportive.

Le marché français de la distribution sportive continue de se concentrer. Après le rachat d’une grande partie de Go Sport par Intersport en 2023, Decathlon avance à son tour ses pions. Le leader français négocie l’acquisition de 50 % de la centrale de Sport 2000 France, aujourd’hui détenue par Céraclès Coopérative.

Les magasins Sport 2000 ne changeraient pas de propriétaire et resteraient indépendants. Decathlon entrerait en revanche au capital de la structure qui mutualise notamment les achats, l’offre, la logistique et le marketing. Une lettre d’intention a déjà été signée, pour une opération qui pourrait être finalisée en 2027, sous réserve de l’accord de l’Autorité de la concurrence.

Solide maillage en campagne et en montagne

Pour Decathlon, l’intérêt est aussi géographique. Sport 2000 bénéficie d’un solide maillage dans les zones rurales et les stations de montagne, où Decathlon est moins présent. Certaines de ses marques propres pourraient également rejoindre les rayons de Sport 2000, au choix des adhérents. Des collaborations dans le e-commerce, la location de skis ou la réparation de vélos sont aussi envisagées.

Le rapprochement pourrait surtout peser dans le match avec Intersport, renforcé depuis l’opération Go Sport. En 2025, les 732 magasins du réseau Céraclès ont réalisé 788 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre près de 4 milliards pour Decathlon France.

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