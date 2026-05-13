La NFL a officialisé l’affiche du tout premier match de saison régulière organisé en France. Les Pittsburgh Steelers affronteront les New Orleans Saints le 25 octobre 2026 au Stade de France.

La NFL tient officiellement l’affiche de son premier match de saison régulière organisé en France. La ligue nord-américaine a annoncé ce mardi que les Pittsburgh Steelers affronteront les New Orleans Saints lors du NFL Paris Game 2026, prévu le dimanche 25 octobre au Stade de France. Le coup d’envoi sera donné à 14 h 30.

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Cette rencontre, présentée par American Express, marquera une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale de la NFL. Paris devient ainsi l’une des nouvelles places fortes du calendrier mondial de la ligue, aux côtés de Londres, Madrid, Munich, Melbourne, Rio ou Mexico. Au total, neuf matches internationaux seront organisés sur quatre continents pendant la saison 2026.

Les Saints, déjà très actifs en France via le programme « Global Markets », avaient été désignés comme équipe hôte il y a quelques semaines. Le choix des Steelers ajoute une franchise historique et populaire à cette première parisienne.

« Nous sommes honorés de représenter les Steelers et la NFL lors du tout premier match à Paris », a déclaré Art Rooney II, président de la franchise de Pittsburgh.

14 millions de fans en France

Au-delà du match, la NFL continue de renforcer sa présence sur le marché français. La ligue revendique désormais plus de 14 millions de fans dans l’Hexagone et accélère notamment sur le développement du flag football, futur sport olympique à Los Angeles 2028. Depuis son lancement en France en 2023 avec la FFFA, le programme NFL Flag aurait déjà touché plus de 8 000 jeunes.

Les informations concernant la billetterie seront dévoilées ultérieurement, avec une phase de prévente réservée aux clients American Express début juin.

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