Deux anciens de Sorare lanceront fin mai à Paris le SportGen Summit, un nouvel événement international pensé pour connecter sport, finance, tech et investisseurs.

Un nouveau rendez-vous veut s’installer dans le paysage du sport business européen. Baptisé SportGen Summit, l’événement se tiendra les 27 et 28 mai au Pavillon Gabriel, à Paris, avec une ambition claire : faire de la capitale française une plateforme internationale du business du sport.

Derrière le projet, Paul Perrin et Aurélien Linÿer, deux anciens de Sorare, misent sur un format premium et très orienté networking. Le timing n’a rien d’un hasard : l’événement aura lieu pendant la première semaine de Roland-Garros, afin de profiter de la présence à Paris des grands acteurs internationaux du sport, des médias, des agences et des investisseurs.

« Nous voulons créer une plateforme où les gens se rencontrent et signent des deals », expliquent les deux fondateurs, qui revendiquent déjà plus de 70 % de profils C-Level parmi les inscrits et plus de la moitié de participants étrangers. Entre 1.000 et 1.200 personnes sont attendues.

Thiem, Trezeguet, Gobert…

Le programme réunira des dirigeants de ligues, clubs, fonds d’investissement et géants de la tech. Le CEO de l’ATP Eno Polo, le directeur général du PSG Victoriano Melero, Dominic Thiem, David Trezeguet ou encore Rudy Gobert figurent parmi les intervenants annoncés.

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L’événement abordera les nouveaux capitaux du sport, l’essor du sport féminin, les nouvelles stratégies médias ou encore l’impact de l’IA et des technologies. Une compétition de startups baptisée « The Draft », soutenue notamment par PSG Labs et AWS, viendra également rythmer ces deux journées.

Avec ce projet, SportGen Summit veut désormais positionner Paris face aux grands rendez-vous du sport business organisés à Londres ou New York.

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