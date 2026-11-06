Le cabinet de recrutement spécialisé dans l’industrie du sport BOOST annonce un partenariat stratégique avec Grant Alexander Suisse. Une alliance destinée à accompagner les fédérations, clubs et marques dans le recrutement de leurs dirigeants.

BOOST poursuit son développement sur le marché européen du recrutement sportif. Le cabinet spécialisé dans les ressources humaines du sport et de l’outdoor a officialisé, le 5 novembre 2026, un partenariat avec Grant Alexander Suisse, filiale du groupe de conseil en ressources humaines Grant Alexander.

Sous la bannière « BOOST x Grant Alexander », les deux acteurs proposeront une offre commune de recrutement de dirigeants (Executive Search) à destination des organisations sportives implantées en Suisse.

La Suisse, un marché stratégique pour l’industrie du sport

Avec près de 50 fédérations et organisations sportives internationales, la Suisse constitue un véritable carrefour mondial du sport business. Entre instances dirigeantes, détenteurs de droits, marques et agences, les besoins en recrutement de profils spécialisés sont importants.

Cette alliance permettra de combiner l’expertise sectorielle de BOOST et son réseau européen de candidats avec l’implantation locale de Grant Alexander Suisse, présent à Genève, Lausanne, Fribourg et Zurich.

Le partenariat couvrira ainsi les trois régions linguistiques du pays, avec une connaissance des spécificités locales en matière de gouvernance et de recrutement.

Une ambition commune dans le recrutement sportif

Fondé par d’anciens dirigeants du sport business, BOOST revendique plus de 250 missions de recrutement réalisées auprès d’organisations du secteur, notamment des fédérations internationales.

De son côté, Grant Alexander Suisse apporte son expertise dans quatre domaines : recrutement de dirigeants, management de transition, conseil en leadership et création de valeur.

« Combiner la spécialisation de BOOST dans l’industrie du sport avec le fort ancrage local de Grant Alexander Suisse nous permettra d’offrir davantage de valeur, de proximité et d’accompagnement à long terme à nos clients », souligne Paul-Edmond Bétremieux, co-CEO de BOOST.

Une croissance portée par l’international et la diversification

Six ans après sa création, BOOST poursuit sa croissance et compte désormais 25 consultantes, consultants et coachs.

« Aujourd’hui, 30 % des missions qui nous sont confiées comportent une dimension internationale, notamment en Suisse », précise à Sport Buzz Business Paul-Edmond Bétremieux, cofondateur de BOOST.

En parallèle, BOOST a structuré son activité autour de trois expertises : le recrutement (Search), qui représente 65 % de son activité, le coaching et l’outplacement (accompagnement à la transition professionnelle). Trois offres désormais également déployées à l’international.

Avec cette collaboration, BOOST entend renforcer sa présence sur un marché où les compétences internationales et la connaissance des spécificités du secteur sportif constituent des enjeux majeurs pour les organisations.