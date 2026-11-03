Partenaire de Rafael Nadal depuis plus de vingt ans, Kia lui rend hommage avec une création spectaculaire : une EV4 GT grandeur nature façonnée à partir de terre battue provenant des courts de ses plus grandes victoires.

Une voiture à la gloire du roi de la terre battue. Kia a imaginé une création pour le moins originale afin de rendre hommage à Rafael Nadal, son ambassadeur depuis plus de vingt ans.

Baptisée « King of Clay », cette reproduction grandeur nature de la Kia EV4 GT a été sculptée dans un mélange d’argile et de terre battue provenant des courts sur lesquels l’Espagnol a remporté ses 63 titres en simple sur cette surface.

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Présentée le 28 octobre à la Rafa Nadal Academy, à Majorque, cette pièce unique ne prendra jamais la route. Sa carrosserie rouge orangé est parcourue de lignes blanches rappelant celles d’un court de tennis.

Le palmarès de Nadal à l’honneur

Plusieurs chiffres emblématiques du palmarès de Nadal y sont également gravés, notamment ses 14 titres à Roland-Garros et ses 50 sets consécutifs remportés sur terre battue.

À travers cette activation marketing, le constructeur sud-coréen célèbre une collaboration débutée en 2004, avant que Nadal ne devienne son ambassadeur mondial en 2006.

La création fait également le lien avec le travail des designers automobiles, qui utilisent traditionnellement l’argile pour façonner leurs modèles.

Un hommage qui permet à Kia de mettre en lumière sa future berline électrique sportive, tout en valorisant son partenariat historique avec le champion espagnol.

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