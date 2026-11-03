Après près de dix ans de collaboration, Altrad ne sera plus le sponsor maillot du XV de France à partir de juillet 2027. Dans un communiqué diffusé ce mardi 3 novembre, la FFR annonce qu’elle a écarté l’offre du groupe et poursuit ses discussions avec plusieurs candidats.

C’est la fin d’une collaboration historique. La Fédération française de rugby (FFR) a officialisé, ce mardi dans un communiqué de presse, la fin de son partenariat maillot avec Altrad, qui ne sera pas reconduit à l’expiration de son contrat, en juin 2027.

Premier sponsor à avoir apposé son nom sur le maillot du XV de France en 2017, le groupe dirigé par Mohed Altrad quittera donc les tuniques des Bleus après près de dix années de présence.

La FFR précise avoir engagé un processus de sélection pour la saison 2027-2028 et informé Altrad que son offre n’avait pas été retenue. Plusieurs propositions restent à l’étude, sans décision définitive concernant son successeur.

CMA CGM en pole position

En juin dernier, Le Parisien évoquait déjà l’arrivée possible de CMA CGM, géant du transport maritime et partenaire majeur de l’Olympique de Marseille. Le montant de ce potentiel accord était alors estimé à près de 10 millions d’euros par an. Une piste qui n’a toutefois pas été officialisée.

Dans son communiqué, la Fédération a tenu à remercier son partenaire historique. « Leur soutien à nos équipes nationales, féminines comme masculines, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du rugby, a été particulièrement précieux », a déclaré Florian Grill, président de la FFR.

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