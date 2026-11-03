La LFP lance son nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 entre 2027 et 2032. Malgré un lot unique, le futur détenteur pourra revendre une partie des rencontres à d’autres diffuseurs.

Un lot unique, mais pas forcément un diffuseur unique. La Ligue de football professionnel (LFP) lance ce mardi son nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032, avec une nouveauté importante.

Si l’ensemble des rencontres est regroupé dans un seul lot, le futur détenteur des droits pourra en sous-licencier une partie, selon L’Équipe. Une possibilité destinée à alléger le coût de l’acquisition et à attirer davantage de candidats.

Attirer l’attention des géants du web

Deux formules sont proposées : la diffusion exclusive du championnat ou la distribution exclusive de la plateforme Ligue 1+.

La LFP espère notamment séduire les géants du numérique, tout en laissant la porte ouverte à une répartition des matches entre plusieurs diffuseurs.

Un rapprochement entre Canal+ et beIN Sports est ainsi évoqué comme scénario possible. Maxime Saada, président de Canal+, n’a d’ailleurs pas exclu de participer à cette consultation.

Les réponses des candidats sont attendues le 7 décembre.

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