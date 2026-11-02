Betclic Group dévoile une nouvelle campagne corporate imaginée par Insign. Le groupe annonce une hausse de 7 % de son budget de partenariats sportifs en 2027 et chiffre son impact économique annuel à 87 millions d’euros.

« Le sport français peut compter sur nous. » C’est le message de la nouvelle campagne corporate de Betclic Group, imaginée par l’agence Insign et dévoilée ce lundi 2 novembre.

Après une première prise de parole consacrée à la lutte contre le cyberharcèlement des athlètes, le groupe souhaite valoriser son engagement auprès du sport français, des équipes nationales aux clubs amateurs.

La campagne met en scène des gestes de solidarité entre sportifs : accolades, poignées de main et encouragements. Une manière d’illustrer le soutien apporté par Betclic aux clubs, ligues et fédérations.

« Être un véritable partenaire du sport français »

Cette opération accompagne deux annonces importantes : une augmentation de 7 % du budget consacré aux partenariats sportifs en 2027 et une contribution économique annuelle au sport français estimée par le groupe à 87 millions d’euros.

Pour assurer sa visibilité, Betclic déploie un dispositif plurimédia comprenant des affichages dans le métro parisien, les gares TGV et la métropole bordelaise, où l’entreprise est installée depuis 2018.

La campagne sera également relayée dans la presse, les newsletters, les podcasts et sur les réseaux sociaux via des contenus sponsorisés.

« Notre engagement, c’est d’être un véritable partenaire du sport français », souligne Nathalie Lelorieux, vice-présidente de la communication de Banijay Group.

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