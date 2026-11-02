Pour sa 95e édition, les 24 Heures du Mans dévoilent une affiche inspirée des pochettes d’albums cultes. Une création originale qui place le pilote au premier plan, à la veille de l’ouverture de la billetterie.

Une affiche digne d’une pochette d’album. Pour la 95e édition des 24 Heures du Mans, en 2027, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a choisi de mettre le pilote à l’honneur, plutôt que sa voiture. Une première depuis 1975.

Pour la troisième année consécutive, l’agence BOLD House signe cette création, inspirée de l’univers musical et de pochettes iconiques, notamment celles de Daft Punk et Michael Jackson.

L’agence s’est associée au photographe Mister Fifou, spécialiste de l’industrie musicale. Pour la première fois, l’affiche a été réalisée lors d’un véritable shooting photo, sans recours à l’intelligence artificielle.

Ouverture de la billetterie grand public le 6 novembre

Cette création intègre également la nouvelle identité visuelle de l’événement, dévoilée en 2026.

Côté billetterie, les membres ACO bénéficieront d’une prévente du 3 au 5 novembre 2026, avant une ouverture au grand public le 6 novembre.

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La prochaine édition accueillera notamment Ford et McLaren dans la catégorie Hypercar.

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