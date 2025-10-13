La FFF confie à Zack Nani la diffusion des matchs des Espoirs jusqu’en 2027. Une première en France, qui confirme l’ascension du créateur comme nouveau visage des droits sportifs en ligne.

La Fédération Française de Football (FFF) franchit un cap inédit dans sa stratégie de diffusion digitale. Pour la période d’octobre 2025 à juin 2027, elle confie à Zack Nani les droits exclusifs de diffusion en ligne des matchs de l’Équipe de France Espoirs, incluant notamment les rencontres qualificatives pour l’Euro 2027.

Ce partenariat, négocié avec l’agence internationale IMG et Zack Nani Prod, marque une première dans l’univers du sport français : les 14 matchs programmés, dont 9 officiels, seront retransmis gratuitement sur les plateformes YouTube, Twitch et Free du créateur, avec des résumés diffusés sur ses réseaux sociaux.

France 98. France 2018.

Des générations qui ont fait rêver beaucoup de monde. À mon tour de vous présenter ceux qui écriront la suite. L’Equipe de France Espoirs, en intégralité jusqu’à l’Euro 2027, gratuitement sur ma chaîne. Par des passionnés, pour des passionnés. pic.twitter.com/8OKa1HyaBF — Zack (@Zack_Nani) October 12, 2025

Déjà remarqué cet été pour l’acquisition des droits de la Roshn Saudi League, Zack Nani confirme son ambition : devenir un acteur influent dans le paysage de la diffusion sportive digitale. « Je suis un passionné de football et continuer à faire changer les codes, à tenter de diffuser du football différemment, fait partie des choses qui m’animent”, a-t-il déclaré. Il précise également : « Ce partenariat vient compléter la démarche de diffusion gratuite que nous avons commencée avec la Saudi League. »

« J’ai appris certains prix… Attention ! »

L’ancien joueur professionnel d’esport, aujourd’hui créateur suivi par des millions de fans, avait prévenu : « Je suis pas devenu beIN, mais maintenant que j’ai appris certains prix… Attention ! », avait-il confié au journal L’Équipe. Ce deal avec la FFF confirme ses ambitions, dans un marché des droits en pleine mutation.

Pour la FFF, cette collaboration s’inscrit dans une volonté affirmée de moderniser l’accès au football de haut niveau et de rapprocher les jeunes talents des nouvelles générations de fans. En s’appuyant sur une figure digitale populaire, la fédération espère élargir l’audience des Bleuets et capter une communauté jusqu’alors peu engagée autour des sélections nationales.

Les matches diffusés jusqu’à la fin de la saison :

13 octobre 2025 : France – Estonie

14 novembre 2025 : Suisse – France

17 novembre 2025 : France – Îles Féroé

26 mars 2026 : Luxembourg – France

30 mars 2026 : France – Islande

