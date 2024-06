Les sponsors de Carlos Alcaraz célèbrent son sacre à Roland-Garros

Ce dimanche, Carlos Alcaraz a remporté son premier Roland-Garros en dominant Alexander Zverev en finale. Un titre évidemment salué par les principaux sponsors du joueur de tennis espagnol.

Ambassadeur de Nike, Babolat, Rolex, Louis Vuitton, Isdin, BMW ou encoreElpozo, Carlos Alcaraz a ainsi reçu des messages publics de ses partenaires. Une victoire en Grand Chelem est évidemment un temps fort de communication pour activer son partenariat.

Son équipementier textile et chaussures Nike salue cette victoire sur la terre battue parisienne avec le message « winning from ear to ear ». Cette année, la marque au swoosh habille 10 joueurs du TOP 100 ATP.

De son côté, son équipementier raquettes Babolat met en avant la quête commune de « battre les records ». A 21 ans, le jeune espagnol âgé de 21 ans devient le plus jeune joueur de l’histoire à remporter un Grand Chelem sur toutes les surfaces. Pour rappel, Alcaraz a remporté l’US Open en 2022 et Wimbledon en 2023.

L’occasion pour la marque française qui célèbre ses 30 ans de raquettes en 2024 de rappeler que Carlos Alcaraz joue avec le cadre Pure Aero 98. Avec ce nouveau titre de l’espagnol, Babolat affiche désormais 39 victoire en simples en Grand Chelem.

L’horloger Rolex, de son côté, a célébré son ambassadeur en TV avec un spot dédié à ce sacre quelques secondes après la fin du match. Sur les réseaux sociaux, la marque a également partagé quelques contenus.

Pour BMW, la série se poursuit pour Carlos Alcaraz avec la Coupe des Mousquetaires.

Crème solaire officielle de Roland-Garros depuis cette édition 2024, Isdin a également félicité l’espagnol sur son compte Instagram.

Outre le prize money historique de 2,4 millions d’euros, Carlos Alcaraz devrait également empocher quelques primes liées à ce titre de la part de certains sponsors.

