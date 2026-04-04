TVMonaco va diffuser gratuitement le Rolex Monte-Carlo Masters à partir de ce dimanche 5 avril, avec un match quotidien en direct et en clair.

À partir du 5 avril, TVMonaco propose une diffusion gratuite du Rolex Monte-Carlo Masters, l’un des tournois les plus prestigieux du circuit ATP. Chaque jour, une rencontre sera retransmise en direct et en clair, à la télévision comme sur la plateforme digitale de la chaîne.

Le dispositif permet de suivre les performances des principales têtes d’affiche du tournoi, parmi lesquelles Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev ou encore Gaël Monfils qui dispute son dernier Monte-Carlo avant sa retraite. Le local Valentin Vacherot, auteur d’une saison 2025 complètement folle, sera également à suivre.

Un journal quotidien

En complément des matchs, la rédaction sportive proposera un suivi éditorial quotidien via son journal télévisé, avec résumés et analyses des rencontres. Les contenus seront également disponibles en replay.

Avec cette initiative, TVMonaco renforce son positionnement autour de l’accessibilité des grands événements sportifs, en proposant une offre gratuite sur un tournoi majeur du calendrier international.

À noter qu’en France le tournoi est diffusé en intégralité sur Eurosport, tandis qu’un match par jour est à voir sur france.tv et la finale sera retransmise en direct sur France 4.

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