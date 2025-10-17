Le fondateur d’Alltricks nommé président de Decathlon AG2R La Mondiale

Gary Anssens, figure reconnue du cyclisme et du retail, prend la présidence de l’équipe professionnelle Decathlon AG2R La Mondiale. Fondateur d’Alltricks, ce dernier a dirigé son entreprise jusqu’en janvier 2024, après son rachat majoritaire par Decathlon en 2019.

Cette nomination s’inscrit dans une relation de confiance établie de longue date entre Anssens et l’enseigne sportive. « Sa connaissance fine du secteur, son esprit entrepreneurial et sa passion pour le sport constituant de véritables atouts pour accompagner la croissance et les ambitions de l’équipe », indique le communiqué officiel de l’équipe cycliste.

Aux côtés de Dominique Serieys, directeur général, Gary Anssens aura pour mission de piloter le développement stratégique de l’équipe, avec un accent sur une vision moderne et durable du cyclisme. Cette vision combine performance, innovation et responsabilité, tout en soutenant l’équipe professionnelle et la « NewGen », une nouvelle génération de jeunes coureurs prometteurs représentant l’avenir du cyclisme mondial.

En 2024, Decathlon s’est associé à l’équipe AG2R La Mondiale, marquant une étape clé dans son engagement dans le cyclisme professionnel. Alors que l’assureur AG2R se retire progressivement, Decathlon devient l’unique propriétaire de France Cyclisme, la structure juridique de l’équipe.

Pour la saison 2026, un nouveau co-sponsor, le groupe CMA CGM, rejoint l’aventure. L’équipe, actuellement nommée Decathlon AG2R La Mondiale, sera ainsi rebaptisée Decathlon CMA CGM à partir de l’année prochaine.

Source : LNA