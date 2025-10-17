L’ITF adoptera le nom « World Tennis » en 2026, un rebranding stratégique pour clarifier son rôle global et renforcer sa marque dans le paysage du sport international et du marketing sportif.

La Fédération internationale de tennis (ITF) changera d’identité à partir de 2026 pour devenir « World Tennis », une décision validée à la majorité par ses fédérations membres lors de son Assemblée générale annuelle. Ce changement vise à clarifier son positionnement et à renforcer sa visibilité dans l’écosystème sportif international.

Fondée en 1913 à Paris, l’ITF adopte ainsi une stratégie de rebranding institutionnel en ligne avec d’autres grandes fédérations comme World Athletics (athlétisme) ou World Aquatics (natation). L’objectif : moderniser son image, affirmer sa mission globale et faciliter sa reconnaissance auprès du grand public, des partenaires et des acteurs du sport business.

The International Tennis Federation (ITF) will become ‘World Tennis’ in 2026, following an overwhelming majority vote from its member national tennis associations in favour of the

proposal at the ITF Annual General Meeting today. pic.twitter.com/0YtwV6Pvgm — ITF (@ITFTennis) October 16, 2025

La nouvelle dénomination entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2026, tandis que la marque « World Tennis » sera lancée progressivement à l’été 2026, dans le cadre d’un plan de déploiement par étapes. Cette transformation devrait s’accompagner d’une refonte de l’identité visuelle et d’une stratégie de communication globale.

Une des sept instances du tennis

En tant qu’organisme responsable de la Coupe Davis, de la Billie Jean King Cup et du tournoi olympique de tennis, l’ITF cherche à renforcer son statut d’acteur central du tennis mondial. Elle fait partie des sept instances clés du sport aux côtés de l’ATP, de la WTA et des organisateurs des quatre Grands Chelems.

Au-delà de l’aspect symbolique, ce repositionnement s’inscrit dans une logique de valorisation commerciale de la marque, avec à la clé de nouveaux leviers en matière de sponsoring, de droits médias et de partenariats globaux.

À lire aussi : Trois courts, un central à 17.500 places… Comment la Défense Arena se transforme pour le Rolex Paris Masters