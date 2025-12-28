Prêté jusqu’à la fin de saison, Endrick débarque à l’OL avec une double promesse : renforcer l’attaque lyonnaise et propulser le club dans une nouvelle dimension médiatique et commerciale.

Coup gagnant sur tous les plans pour l’Olympique Lyonnais avec l’arrivée d’Endrick ? Bien possible. En obtenant le prêt du jeune prodige brésilien du Real Madrid jusqu’à la fin de saison, le club rhodanien frappe un grand coup sportif, mais aussi en matière d’image, d’audience et de potentiel commercial.

À 19 ans, Endrick arrive à Lyon avec une aura rare pour un joueur aussi jeune. Formé à Palmeiras et recruté à prix d’or par le Real Madrid à l’été 2024, l’attaquant auriverde traîne déjà une réputation de crack mondial. Sportivement, le pari est limpide : barré par une concurrence féroce à Madrid, Endrick cherche du temps de jeu. L’OL, en manque d’un véritable numéro 9 installé et en difficulté offensive depuis le début de saison, lui offre un terrain d’expression idéal. Un prêt court, sans option d’achat, qui limite les risques financiers tout en apportant une valeur immédiate au projet de Paulo Fonseca.

Une arrivée déjà record

Mais c’est surtout hors du terrain que l’opération impressionne. À peine officialisée, l’arrivée d’Endrick a généré un engouement inédit sur les réseaux sociaux lyonnais. L’annonce publiée sur le compte Instagram du club a dépassé les 17 millions de vues, pulvérisant les standards habituels de l’OL. Le précédent record peinait à franchir les trois millions. Un signal fort : Endrick est déjà un puissant levier d’audience et d’exposition internationale.

Un joueur structuré comme une marque

Endrick n’arrive pas seul. Le Brésilien est accompagné par Roc Nation, l’agence de Jay-Z, qui gère à la fois sa carrière sportive et son image. Le joueur dispose déjà d’un portefeuille de partenaires premium, avec New Balance comme contrat majeur jusqu’en 2028, incluant un rôle d’ambassadeur mondial et une ligne de vêtements à son nom. Il est également lié à Red Bull et à plusieurs marques internationales.

Depuis sa signature au Real Madrid, ses droits à l’image sont partagés à parts égales avec le club espagnol, ce qui fait de chaque apparition médiatique un actif commercial structuré. Pour l’OL, le bénéfice est clair : capter une visibilité mondiale sans assumer le poids financier d’un transfert définitif.

Avec Endrick, Lyon se repositionne comme une plateforme de valorisation pour jeunes talents à très forte notoriété. Un message fort envoyé au marché et aux partenaires : malgré un contexte économique contraint, l’OL reste capable de s’inscrire dans les grandes dynamiques du football moderne, là où performance sportive et business sont désormais indissociables.

