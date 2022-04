Rugby – Anna Young nommée Directrice communication de l’EPCR

En fin de semaine dernière, l’EPCR, organisateur de la Champions Cup de la Challenge Cup en rugby, a officialisé la nomination d’Anna Young au poste de Directrice de la communication et des relations publiques.

« J’ai vraiment hâte de collaborer avec les clubs, les ligues, les fédérations et les partenaires afin de générer encore plus d’intérêt et d’audience pour les tournois, ainsi que de travailler avec la dynamique et chaleureuse équipe de l’EPCR à Lausanne » explique l’intéressée dans un communiqué.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anna Young sera chargée de mettre en place une nouvelle stratégie de communication pour l’EPCR avec l’objectif de renforcer l’image de l’organisation et de ses tournois. Elle supervisera également la gestion de la communication institutionnelle, les relations presse, le développement des plateformes digitales de l’EPCR et son programme de RSE.

« Ses projets les plus récents ont porté sur la stratégie de communication et l’activation du sponsoring de l’EURO 2020 par Booking.com, les partenariats pour la Coupe du monde de cricket T20 de l’ICC, et la couverture au Royaume-Uni par Discovery Eurosport des Jeux Olympiques d’été 2020 à Tokyo et des Jeux Olympiques d’hiver 2022 à Pékin » ajoute l’European Professional Club Rugby.

A ce poste, Anna Young succède à Martyn Hindley parti en juin 2021.