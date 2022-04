PPA Business School devient Supporter Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Aujourd’hui, l’école de commerce PPA Business School et la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat.

Dans le détail, PPA Business School devient Supporter Officiel de l’événement. « Le rugby est un sport collectif fédérateur, basé sur des valeurs de solidarité, de respect et de passion. La Coupe du Monde de Rugby 2023, qui aura lieu en France, est le point d’orgue de cet état d’esprit. Cela tombe bien car PPA Business School partage ces valeurs et a décidé de s’associer à cet événement mondial en devenant Supporter Officiel » précise Erwan Poiraud, Directeur de PPA Business School, dans un communiqué.

A ce rang de partenariat, PPA Business School rejoint Sage et France Pare-Brise qui a officialisé son contrat la semaine dernière.

Dans le cadre de cet accord, PPA Business School s’impliquera dans les formations de Campus 2023, le programme d’apprentissage destiné à former des jeunes dans l’événementiel sportif. En outre, l’école proposera à ses étudiants l’opportunité de participer à la Coupe du Monde 2023. « Les neuf campus de PPA en France – Paris, Lille, Lyon, Reims, Grenoble, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse et Toulon – soutiendront et s’engageront pour supporter la Coupe du Monde de Rugby 2023, l’un des événements sportifs les plus prestigieux au monde » ajoute le communiqué.

A lire également