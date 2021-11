Rugby – DHL devient Partenaire Officiel des Coupes d’Europe

Cette semaine, l’EPCR a annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec DHL Express. La société spécialisée dans la logistique devient partenaire officiel de la Champions Cup et de l’EPCR Challenge Cup.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère passionnante pour les meilleurs tournois de clubs de rugby au monde, grâce à une expansion dans de nouveaux territoires et des formats de compétition améliorés, nous recevons d’excellents retours de la part de marques mondiales sur nos opportunités de partenariats » précise François Vergnol, Directeur marketing et commercial de l’EPCR, dans un communiqué. « Dans ce contexte, et compte tenu de nos besoins et défis logistiques internationaux croissants, nous sommes ravis d’accueillir DHL dans notre famille de partenaires commerciaux ».