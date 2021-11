Football – Kipsta va devenir le ballon officiel de la Jupiler Pro League

Cette semaine, la ligue de football belge a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Kipsta.

Dans le cadre de cet accord, la marque football de Decathlon devient le ballon officiel de la Pro League à partir de la saison 2023-2024 et succédera à Select. Un contrat de 5 saisons qui concerne les championnats de Jupiler Pro League, 1B Pro League, Croky Cup et la Supercup. « Toutes les rencontres de ces compétitions seront jouées avec le Kipsta F950, un ballon de match portant le label FIFA Quality Pro. Decathlon deviendra également un partenaire structurel des activités Football & Community de la Pro League » ajoute le communiqué.

Pour rappel, la Pro League et Decathlon travaillent ensemble depuis quelques mois, Kipsta étant déjà devenu le partenaire officiel du ballon de la Supercup 2021. « Après notre partenariat renouvelé avec le KV Ostende et notre première collaboration avec la Pro League dans le cadre de la Supercup, c’est une nouvelle étape pour nous dans le football professionnel », précise Vincenzo Verhoeven, responsable des partenariats et des clubs de football chez Decathlon Belgique. « Notre stratégie reste la même: rendre le football accessible à tous, des jeunes footballeurs aux professionnels en passant par les footballeurs amateurs ».

En France, Kipsta a également signé un contrat de ballon officiel avec la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT à partir de la saison 2022-2023.