PSG – Coca-Cola célèbre la reconduction de son partenariat avec un évènement dédié au Parc des Princes

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain est Coca-Cola ont officialisé la prolongation de leur contrat de partenariat jusqu’en 2024.

Dans le cadre de ce contrat de 3 saisons, Coca-Cola ou encore Powerade seront les boissons officielles du PSG.

Pour célébrer ce contrat, la marque de soda a organisé une soirée spéciale mercredi au Parc des Princes à l’occasion du match de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG. Quelques fans et enfants ont pu assister à un show BMX dans les coursives de la tribune Boulogne et à une performance live d’artistes grapheurs. Les quelques privilégiés ont également pu se rendre dans le vestiaires des joueurs où étaient exposés les maillots des 22 dernières années du club.

Alors que Coca-Cola a dévoilé il y a quelques semaines sa nouvelle signature « Real Magic », les deux partenaires ont célébré la reconduction de leur contrat en détournant le slogan du club par « Paris is Real Magic ».

« Ensemble nous avons traversé les années et construit une histoire commune très forte » commente Page Guillot, Présidente de Coca-Cola France, dans un communiqué. « Pour cette reconduction de partenariat, plusieurs points nous tenaient à coeur : être aux côtés de l’équipe masculine et de l’équipe féminine, pour contribuer au développement du sport féminin et plus particulièrement à l’égalité des genres dans le football ; étendre notre partenariat à l’Europe, afin d’engager tous les fans de football européens et enfin : faire partie des solutions, aux côtés du Paris Saint-Germain, en ce qui concerne les enjeux environnementaux et de développement durable auxquels nous sommes confrontés ».

« Coca-Cola fait partie de l’histoire du Club depuis plus de 20 ans et nous sommes ravis aujourd’hui d’annoncer le renouvellement de ce partenariat. Nos deux marques évoluent côte à côte, guidées par des objectifs communs et des valeurs fortes. Elles sont aujourd’hui des icônes de la culture contemporaine et offrent aux nouvelles générations des expériences uniques, leur permettant de vivre leurs passions toujours plus intensément. Nous sommes impatients de partager avec nos supporters les projets qui nous animent dans les domaines de la mode, de la musique, du sport, de la culture urbaine et de l’esport » a ajouté Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du PSG.