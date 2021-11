Emilie Montané nouvelle directrice de la stratégie et du développement du Groupe L’Equipe

Ce matin, le Groupe L’Equipe a officialisé la nomination d’Emilie Montané au poste de directrice de la stratégie et du développement. Rattachée à Laurent Prud’homme, directeur général du groupe, elle sera membre du comité exécutif.

« Émilie Montané sera chargée d’accompagner la direction générale dans l’application de la stratégie du groupe L’Équipe notamment par le développement et la diversification des activités en optimisant la diffusion des produits L’Équipe via les différents canaux de distribution. Elle travaillera en transversal avec l’ensemble des directions du Comex » précise le communiqué. Emilie Montané prendra ses fonctions en janvier 2022.

« Émilie Montané a débuté sa carrière en 1999 chez NBC Universal (ex Universal Studios Channels France) « 13ème Rue » et « Sci-Fi » et y a exercé différentes fonctions telles que responsable juridique et des ressources humaines puis directrice juridique. En 2009, elle a rejoint la Fédération Française de Tennis en tant que directrice juridique. Elle s’est ensuite vue confier la direction des médias et de la production, au sein de laquelle elle était notamment en charge de la commercialisation des droits de diffusion de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et de la production des contenus live » détaille le communiqué.