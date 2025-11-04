Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mardi 4 novembre à 21h, avec la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue.

Deux semaines après leur large victoire contre le Bayer Leverkusen (7-2), les Parisiens affrontent un autre géant allemand dans ce qui s’annonce comme le sommet européen de la semaine.

Une affiche à suivre en direct sur CANAL+ Foot et en clair sur l’application CANAL+ à l’occasion des 41 ans de la chaîne.



PSG – Bayern Munich : coup d’envoi, date et diffusion

Compétition : Ligue des Champions – Phase de ligue



Lieu : Parc des Princes (Paris)



Date : Mardi 4 novembre 2025



Heure : 21h00



Chaîne TV : CANAL+ Foot



Streaming : myCANAL et application CANAL+ (en clair pour le multiplex)

Un choc entre deux leaders invaincus

Ce duel entre le PSG et le Bayern Munich mettra aux prises les deux meilleures équipes de la phase de ligue.

Toutes deux comptent neuf points en trois matchs et affichent une différence de buts de +10, symboles de leur domination.

Le club parisien, en grande forme, reste sur une démonstration offensive face au Bayer Leverkusen, et n’a concédé qu’une seule défaite en Ligue 1 McDonald’s depuis le début de la saison.

En face, le Bayern Munich de Vincent Kompany impressionne par sa constance.

Invaincus en Bundesliga, les Bavarois restent sur une série de quinze victoires consécutives toutes compétitions confondues, confirmant leur statut d’équipe la plus redoutable d’Europe actuellement.

Les dernières infos avant le match et les compos

Côté parisien, Ousmane Dembélé était incertain après une gêne musculaire contractée face à Nice samedi dernier, mais il a bien participé à l’entraînement collectif à la veille du choc.

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui pourra compter sur l’ensemble de son armada offensive pour tenter de décrocher un quatrième succès européen d’affilée.



La composition du PSG

Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N. Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

La composition du Bayern :

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Diaz, Gnabry, Olise – Kane.

Comment regarder PSG – Bayern Munich en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ Foot à partir de 21h, avec un dispositif complet autour de la rencontre : avant-match, analyses, et réactions à chaud.

Les abonnés pourront également suivre la rencontre en streaming via myCANAL, accessible sur TV connectée, ordinateur, tablette et smartphone.

Pour fêter ses 41 ans, CANAL+ diffuse exceptionnellement le multiplex de la 4e journée de Ligue des Champions en clair sur son application.

Les non-abonnés pourront donc regarder gratuitement les sept matchs de la soirée, dont PSG – Bayern Munich.

L’offre CANAL+ pour suivre la Ligue des Champions

CANAL+ propose une offre à partir de 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 24,99 €/mois avec engagement de 24 mois et 50 € offerts à la souscription.

Cette formule inclut :

L’intégralité de la Ligue des Champions , de la Ligue Europa et Ligue Conférence



Les grands championnats européens , le Top 14 , la Formule 1® et la MotoGP™



L’accès à myCANAL pour visionner tous les programmes en direct ou en replay

Récapitulatif : PSG – Bayern Munich

Événement Ligue des Champions – Phase de ligue Date Mardi 4 novembre 2025 Heure 21h00 Lieu Parc des Princes (Paris) Diffusion TV CANAL+ Foot Streaming myCANAL et application CANAL+

Le duel entre le PSG et le Bayern Munich promet une soirée d’exception au Parc des Princes.

Deux équipes invaincues, un enjeu de leadership, et une ambiance électrique : tout est réuni pour un classique européen qui s’annonce passionnant.

Rendez-vous mardi à 21h, en direct sur CANAL+ Foot et en streaming sur myCANAL, pour suivre ce choc de Ligue des Champions.