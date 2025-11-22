Article en partenariat avec : MOLOTOV

Le XV de France boucle ce samedi 22 novembre sa tournée d’automne au Stade de France avec un dernier test face à l’Wallabies (Australie). Après une tournée en dents de scie et avant le tirage au sort capital de la Coupe du monde 2027, les Bleus n’ont plus le droit à l’erreur. Coup d’envoi à 21h10, en direct sur TF1.

VOIR LE MATCH EN DIRECT AVEC MOLOTOV

France – Australie : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et streaming

Compétition : Test-match – Tournée d’automne 2025

Lieu : Stade de France (Saint-Denis)

Date : Samedi 22 novembre 2025

Heure : 21h10

Chaîne TV : TF1

Streaming : TF1+ et Molotov (offre Extra)

Les Bleus pour finir en beauté et sécuriser leur statut

Bousculée depuis le début de la tournée, l’équipe de France arrive à ce dernier rendez-vous avec la volonté de terminer sur une note positive. Battus d’entrée par l’Springboks (17-32), les hommes de Fabien Galthié ont ensuite réagi, sans totalement convaincre, face aux Fiji national rugby union team (34-21).

Au-delà du simple bilan comptable, l’enjeu se retrouve au classement mondial. Actuellement 5ᵉ, la France doit rester dans le top 6 pour conserver son statut de tête de série en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2027, prévu le 3 décembre à Sydney.

Un scénario catastrophe est clairement identifié : en cas de lourde défaite de 16 points ou plus, les Bleus reculeraient au 7ᵉ rang mondial. L’Australie grimperait alors dans le top 6 et récupérerait un statut de tête de série pour « sa » Coupe du monde, organisée à domicile dans deux ans.

Autrement dit, ce France – Australie pèse bien plus qu’un simple test-match : il conditionne en partie le visage du prochain Mondial.

Les Wallabies en grande difficulté

L’Australie arrive à Saint-Denis dans une dynamique compliquée. Les Wallabies restent sur trois revers consécutifs en Europe. Ils ont d’abord chuté face à l’Angleterre (25-7), avant de s’incliner contre l’Italie (26-19), concédant au passage seulement leur deuxième défaite de l’histoire face à la Squadra Azzurra.

Une semaine plus tard, ils ont été largement dominés par l’Irlande (46-19), confirmant leurs difficultés actuelles. C’est donc une sélection en plein doute qui se présente au Stade de France, mais avec une opportunité énorme : intégrer le top 6 mondial en cas de large succès et se replacer au premier plan avant leur Mondial.

Pour les Bleus, il s’agira de profiter de ces fragilités tout en évitant de relancer des Wallabies blessés mais toujours dangereux, notamment dans le jeu de mouvement.

La compo du XV de France

Ramos – Penaud, Depoortère, Fickou, Bielle-Biarrey – (o) Ntamack, (m) Lucu – Alldritt (cap), Ollivon, Jelonch – Meafou, Flament – Montagne, Marchand, Gros Remplaçants: Lamothe, Neti, Laclayat, Taofifenua, Auradou, Jegou, Jauneau, Gourgues

La composition du XV de l’Australie

Jorgensen – Potter, Sua’ali’i, Ikitau, Pietsch – C. Gordon (o), J. Gordon – McReight, Wilson (cap), Hooper – Frost, Williams – Tupou, Pollard, Bell.

Remplaçants : Faessler, Ross, Alaalatoa, Valetini, Tizzano, Thomas, Edmed, Daugunu

Comment regarder France – Australie à la TV et en streaming ?

La rencontre France – Australie sera diffusée en clair ce samedi 22 novembre à partir de 21h10 sur TF1. En streaming, elle est accessible via TF1+ et l’application Molotov (offre Extra)

VOIR LE MATCH EN DIRECT AVEC MOLOTOV

Récapitulatif : France – Australie

Événement : Test-match – Tournée d’automne 2025

Date : Samedi 22 novembre 2025

Heure : 21h10

Lieu : Stade de France (Saint-Denis)

Diffusion TV : TF1

Streaming : TF1+ et Molotov (offre Extra)

Ce France – Australie s’annonce donc capital : pour l’image, pour la dynamique des Bleus, mais aussi pour le classement mondial et le tirage de la Coupe du monde 2027. Rendez-vous ce soir à 21h10 en direct sur TF1 et en streaming via TF1+ ou Molotov.