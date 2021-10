EA SPORTS dévoile sa publicité pour FIFA 22 avec Beckham, Mbappé, Zidane ou encore Rooney

A l’occasion de la sortie du jeu vidéo FIFA 22, l’éditeur EA Sports dévoile sa nouvelle publicité « HyperMotion » mettant en scène David Beckham, Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Wayne Rooney ou encore Son Heung-min pour ne citer qu’eux.

« Chez EA SPORTS, nous considérons FIFA comme bien plus qu’un jeu vidéo. C’est une communauté dynamique où des dizaines de millions de fans se connectent au-delà des frontières et des cultures », a déclaré David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA, dans un communiqué. « Grâce à des accords de licence avec plus de 300 partenaires, nous créons des univers de football immersifs et authentiques qui permettent à nos joueurs de se connecter avec les ligues, les équipes et les talents qui font du football une passion universelle. Le jeu de cette année est notre meilleure représentation de la puissance du football à ce jour. »

Dans son clip promotionnel à découvrir ci-dessous, EA SPORTS met en scène Kylian Mbappé, son joueur vedette présent sur la jaquette du jeu. La star française apparait dans un film de 2 minutes 32s aux côtés de David Beckham, Zinédine Zidane ou encore Wayne Rooney.