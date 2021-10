Un coq de face pour le nouveau logo de l’Equipe de France Olympique et Paralympique

Ce matin, le CNOSF, le CPSF et Paris 2024 ont présenté le nouveau logo unifié de l’Equipe de France Olympique et Paralympique.

A moins de 3 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à quelques mois des JO d’hiver de Pékin 2022, l’Equipe de France dévoile une nouvelle identité visuelle.

« Déjà réunis au sein d’une seule et même équipe, les athlètes français olympiques et paralympiques, issus des sports d’hiver comme d’été, portent désormais une tenue frappée du même emblème qui les accompagnera jusqu’en 2024, et au-delà » précise le communiqué.

« La victoire en face »

Pour ce nouveau logo conçu en interne par les équipes du CNOSF, du CPSF et de Paris 2024 (le comité d’organisation étant détenteur de la marque Équipe de France durant l’intégralité de Paris 2024), la volonté a été de conserver le coq mais de changer son orientation et sa posture. Désormais, le coq est présenté de face, arborant une crête qui rappelle la flamme présente sur le logo de Paris 2024.

« Pour la première fois de l’Histoire du sport français, le coq est associé à la flamme des Jeux, parce que le sport français est tourné vers les Jeux, avec en ligne de mire nos Jeux d’été à domicile, dans trois ans, pour la première fois depuis 100 ans. Cette flamme fait aussi écho aux valeurs du mouvement olympique et paralympique : l’excellence, l’amitié, le respect, le courage , la détermination, l’inspiration, l’égalité. » nous précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

Une nouvelle posture du coq qui s’accompagne d’une nouveau claim, « La Victoire en face ».

Pour la première fois de son histoire, notre coq emblématique change de perspective.

Pour rappel, le dernier logo de l’Equipe de France Olympique avait été restylisé en 2015.

Outre le reveal du nouveau logo, le nouvel équipementier de l’Equipe de France Le Coq Sportif dévoile sa première collection dédiée de ce nouveau contrat, notamment les tenues pour les athlètes (cérémonies, etc.) qui participeront aux prochains JO d’hiver à Pékin en 2022.

Notons que le nouveau logo de l’Equipe de France permet de le distinguer de manière forte de celui du Coq Sportif. Sur le maillot du XV de France, le logo de la marque fait quelque peu répétition avec le logo de France Rugby.