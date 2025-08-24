Le Stade Toulousain, double champion de France en titre, a dévoilé, ce vendredi 22 août, un maillot 2025-2026 aux accents vintage. Un hommage à l’ère dorée des années 80, misant sur l’émotion et l’humour pour séduire fans et passionnés de rugby.

Le Stade Toulousain a présenté ce week-end son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026 de Top 14. Cette nouvelle tunique Nike, que les Rouge et Noir étrenneront lors de leur premier match à domicile – au stade Ernest-Wallon le week-end du 13 septembre face à Perpignan – s’inspire directement d’un modèle iconique porté lors de la saison 1985-1986, une époque mythique du club marquée par une domination sans partage sur le rugby hexagonal.

Fédérer autour de l’héritage

Les références historiques sont donc assumées par le champion de France : le design rend hommage à l’équipe emmenée à l’époque par le tandem Jean-Claude Skrela – Pierre Villepreux, avec des figures emblématiques comme Guy Novès, Érik Bonneval ou encore Jean-Michel Rancoule.

Ce clin d’œil aux années fastes – quatre titres de champion de France consécutifs entre 1985 et 1989 – vise à raviver la fierté du club et fédérer la communauté autour d’un héritage fort, dans un contexte où l’identité visuelle est un levier marketing de plus en plus stratégique.

Capsules humoristiques sur les réseaux

Le maillot est d’ores et déjà disponible à la vente en boutique et en ligne, proposé entre 95 € et 150 €, selon les versions (réplique ou authentique). Un positionnement tarifaire qui s’aligne sur les standards du marché du merchandising sportif premium.

Pour mettre en valeur ce nouveau maillot, le Stade Toulousain a diffusé sur ses réseaux sociaux plusieurs capsules où anciens et nouveaux joueurs du club échangent :

Erik Bonneval et Pita Akhi dévoilent le contenu de leur sac de rugby ;

Serge Gabernet et Thomas Ramos discutent de l’ancienne technique pour tirer les pénalités ;

Ou encore Thierry Maset installe un bandeau sur le crâne d’Anthony Jelonch.

Côté sportif, le club poursuit sa préparation estivale. Battu par Vannes (33-28) le 21 août dernier en Bretagne, le Stade Toulousain se rendra à Bayonne ce jeudi 28 août pour un nouveau test avant le coup d’envoi du championnat, prévu le 7 septembre avec un déplacement à Clermont. Nul doute que ce jour-là le Stade serrera la vis.

