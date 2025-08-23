À l’approche du quatrième et dernier Grand Chelem de la saison – l’US Open -, Lacoste lance cet été une collection capsule inédite où son célèbre crocodile cède la place à une chèvre, clin d’œil au statut de « GOAT » de Novak Djokovic.

Le débat sur le « GOAT » du tennis enfin réglé ? À l’orée de l’US Open 2025, Lacoste frappe fort avec une initiative aussi audacieuse que symbolique. Pour la première fois de son histoire, la marque au crocodile modifie son logo emblématique sur une collection capsule. Et pas pour n’importe quel motif : rendre hommage à Novak Djokovic, son ambassadeur depuis 2017, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

Le crocodile cède ainsi temporairement sa place à une chèvre – clin d’œil direct à l’acronyme GOAT (« Greatest Of All Time ») utilisé pour désigner les légendes absolues du sport. Une manière pour Lacoste d’inscrire Djokovic dans cette catégorie rarissime, fort de ses 24 titres du Grand Chelem et d’un palmarès qui défie les époques.

Une série limitée ornée de la chèvre

Cette réinterprétation du logo se décline sur une série limitée de pièces : polos, vestes, survêtements, t-shirts et accessoires, tous marqués par cette « GOAT verte » stylisée dans l’esprit graphique de la marque. Si le changement est temporaire, le message, lui, est durable : célébrer l’excellence, redéfinir les codes, affirmer une position forte dans l’univers du marketing sportif. Les prix, ni la date de sortie des différentes pièces n’ont pas encore été dévoilés.

Stratégie de brand content cohérente

Au-delà du symbole, l’opération s’inscrit dans une stratégie de brand content cohérente. Elle mêle storytelling, design et actualité sportive, tout en consolidant l’ancrage culturel de Lacoste dans le tennis mondial. Le timing — juste avant un tournoi où Djokovic peut inscrire un peu plus son nom dans l’histoire — vient renforcer la portée de cette prise de parole.

Ce n’est pas la première fois que Lacoste détourne son logo à des fins narratives. On se souvient de la collaboration de 2018 avec l’UICN, où le crocodile avait disparu au profit d’animaux menacés d’extinction. La démarche actuelle s’inscrit dans cette même logique : faire du logo un vecteur de sens, et du vêtement un support d’hommage.

