Droits TV : L’EPCR renouvelle avec beIN SPORTS et France Télévisions jusqu’en 2026 (Champions Cup et Challenge Cup)

Hier, France Télévisions et beIN SPORTS ont confirmé le renouvellement de leur contrat de diffusion des Coupes d’Europe de rugby jusqu’en 2026 auprès de l’EPCR.

Avec ce nouvel accord, le Groupe France Télévisions proposera les deux grandes affiches de Champions Cup et une affiche de Challenge Cup chaque week-end de compétition sur France 2 et France 3.

De son côté, beIN SPORTS diffusera toutes les rencontres de Champions Cup de la phase de poules et de la phase éliminatoire, ainsi qu’une sélection de matchs de Challenge Cup. L’occasion de suivre les rencontres des cinq équipes sud-africaines qui rejoignent cette saison l’élite du rugby européen.

« Après le succès des Finales à Marseille en mai dernier, nous sommes impatients d’entamer la campagne 2022/2023 pour voir s’affronter les 44 clubs de nos deux compétitions jusqu’aux prochaines finales à Dublin. Nous savons que beIN SPORTS et France Télévisions sont toujours à la hauteur de ce que nous attendons de nos partenaires en termes de diffusion de nos prestigieux tournois. Grâce à la première participation inédite des cinq clubs sud-africains, il y aura également de nouvelles rivalités passionnantes entre les superstars d’Afrique du Sud et de France, et beIN Sports et France Télévisions joueront un rôle crucial pour les faire découvrir aux fans français » détaille Dominic McKay, Président de l’EPCR, dans un communiqué.

A lire aussi