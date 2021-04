Salaires – Combien gagne le TOP 10 des basketteurs de Jeep Elite en 2021 ?

Dans un numéro spécial publié mi-mars, Basket Europe révèle les salaires des basketteurs de Jeep Elite. LDLC ASVEL domine largement ce classement puisque le club rhodanien place cinq de ses joueurs dans les dix plus gros salaires du championnat.

Qui sont les joueurs les mieux payés en Jeep Elite ? Combien touchent-ils ? Tant de questions qui intéressent de plus en plus de fans et autres curieux. Basket Europe publie dans un numéro hors-série tous les salaires de Jeep Elite et de Pro B. Nous nous sommes penchés sur le TOP 10.

Principal enseignement, c’est LDLC ASVEL qui mène le bal. 5 des 10 basketteurs les mieux payés de Jeep Elite sont lyonnais. Plus flagrant encore, ils sont trois sur le podium ! Guerschon Yabusele, ancien joueur des Boston Celtics et Moustapha Fall sont premiers ex-aequo avec 300 000 euros de salaire net par saison, selon les chiffres de Basket Europe. Charles Kahudi, avec 275 000 euros, monte sur la 3e marche.

Le magazine spécial Salaires 2020-2021 est disponible !https://t.co/QyQevyGApy — Basket Europe (@basketeurope) March 25, 2021

Le Top 10 des salaires de Jeep Elite 2020-2021 :

1/ Guerschon YABUSELE (LDLC ASVEL – France) : 300 000€ net

1/ Moustapha FALL (LDLC ASVEL – France) : 300 000€

3/ Charles KAHUDI (LDLC ASVEL – France) : 275 000€

4/ Vitalis CHIKOKO (Boulogne-Levallois – Zimbabwe) : 270 000€

5/ Norris COLE (LDLC ASVEL – USA) : 250 000€

Mathias LESSORT (Monaco – France) : 250 000€

6/ Dee BOST (Monaco – USA-Bulgarie) : 210 000€

7/ Antoine DIOT (LDLC ASVEL – France) : 200 000€

Alen OMIC (Bourg-en-Bresse, Slovénie) : 200 000€

Zachery PEACOCK (Bourg-en-Bresse, USA) : 200 000€

Jerry BOUTSIELE (Limoges, France) : 200 000€

Ces salaires sont dans les standards des années précédentes (voir top 5 année précédente ci-dessous). En 2019-2020, Norris Cole, le mieux payé de la Ligue, touchait environ 350 000€ à la saison selon Basket Europe.

Le Top 5 des salaires de Jeep Elite 2019-2020 :

1/ Norris COLE (Monaco) : 280 000 € (sur 8 mois, soit 350 000 € sur 10 mois)

2/ Tonye JEKIRI (LDLC ASVEL) : 280 000 €

3/ Dee BOST (Monaco) : 270 000 €

4/ Charles KAHUDI (LDLC ASVEL) : 260 000 €

5/ Vitalis CHIKOKO (Boulogne-Levallois) : 250 000 €

Edwin JACKSON (LDLC ASVEL) : 250 000 €

Zachery PEACOCK (Bourg) : 250 000 €

A noter la très belle progression salariale de Vitalis Chikoko. L’ailier fort/pivot zimbabwéen de Cholet ne touchait (que) 100 000 euros à Pau-Lacq-Orthez à son arrivée en France lors de la saison 2016-2017. Il gagne aujourd’hui 270 000 euros et il est d’ailleurs le premier joueur non-JFL (joueur formé localement).

Chez les coachs, c’est le Monégasque Zvezdan Mitrovic, ancien de LDLC ASVEL, qui domine le classement devant Jurik Zdovc et son compatriote Savo Vucevic.

Le Top 3 des salaires des coaches en 2021 :

1/ Zvezdan MITROVIC (Monaco, Monténégro) : 240 000 €

2/ Jurij ZDOVC (Boulogne-Levallois, Slovénie) : 180 000 €

3/ Savo VUCEVIC (Bourg, Monténégro) : 137 500 €

Pour en savoir davantage sur les salaires de Jeep Elite et Pro B :