Tennis-Point nouveau partenaire de l’ATP jusqu’en 2025

L’ATP Tour et le site de commerce en ligne Tennis-Point ont officialisé mercredi un partenariat pluriannuel jusqu’en 2025. La marque de tennis de SIGNA Sports United profitera de la notoriété de l’ATP puisqu’elle sera mise en avant sur le site et les réseaux sociaux du circuit masculin.

C’est un coup de projecteur énorme que s’offre Tennis-Point ! L’entité du groupe SIGNA Sports United (leader mondial du commerce en ligne de produits sportifs et de la technologie dans les catégories vélo, tennis, outdoor et sports d’équipe) va pouvoir accroître sa notoriété mondiale en s’associant avec l’ATP Tour.

Tennis-Point (14 boutiques en ligne en langue locale) exposera sa marque sur le site internet et les réseaux sociaux officiels de l’ATP, qui comptent actuellement plus de 8 millions d’adeptes, une manne gigantesque de clients potentiels.

Tennis-Point accompagnera l’ATP dans le lancement (prévu ce jeudi 1er avril) d’une boutique en ligne en lui faisant profiter de ses technologies de plateforme. Une icône « Shop » devrait apparaître sur l’ATPTour.com dès jeudi.

The ATP Tour and Tennis-Point have today announced a multi-year partnership, which sees the global tennis online retail platform become the Official Racket Sports Products Retailer of the ATP Tour until 2025.

