NFL – Un nouvel horaire pour le Super Bowl afin d’accroître sa visibilité internationale

Pour accompagner son développement international, la NFL officialise le changement d’horaire du Super Bowl pour le rendre encore plus visible, notamment en Europe.

Après avoir annoncé l’ajout d’un 17ème match de saison régulière et sa volonté de voir l’intégralité des franchises participer à au moins un match délocalisé à l’étranger d’ici 2030, la National Football League a décidé de fixer le coup d’envoi du Super Bowl à 15H ET (cote Est), toujours le dimanche, afin d’offrir une plus large audience mondiale à la finale. Une mesure qui sera mise en place à partir de 2022 et le 56ème Super Bowl qui se disputera au SoFi Stadium de Los Angeles. Sur la cote Ouest, le coup d’envoi de ce Super Bowl 56 sera donc donné à 12H. Un changement d’horaire qui sera, selon un porte parole de la NFL, « encore plus favorable aux réunions familiales pour suivre le match lorsque la crise sanitaire sera derrière nous ».

Un horaire plus favorable à l’Europe

En France et en Europe de l’Ouest, le Super Bowl sera désormais visible en prime time à 21H. Un nouvel horaire qui devrait permettre à la NFL de négocier à la hausse ses droits TV internationaux. Sur son marché local, la NFL ne table pas sur une baisse significative des audiences et vise toujours le chiffre symbolique des 100 millions d’américains.

Selon plusieurs médias américains comme CBNC, ce changement d’horaire a été annoncé aux chaînes américaines lors des négociations récentes des droits TV. Pour rappel, la NFL va empocher quelques 10 milliards de dollars chaque saison, soit un total de 110 milliards jusqu’en 2033 de la part d’Amazon, CBS, ESPN/ABC, FOX et NBC.