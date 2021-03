Fabien Barthez dans la dernière campagne pub d’Uber Eats

Avec sa nouvelle signature “Parlons bouffe”, l’application Uber Eats met à l’honneur les livreurs et les restaurateurs. Sur un écran splitté, deux livreurs, Bilal et Mo, nous embarquent dans leur débat enflammé : qui livrera les meilleurs plats ? Couscous boulettes ou merguez, burger végé, team pizza ananas ou pas ?

Plusieurs personnalités se joignent au débat dans des versions déclinées du film comme les chefs Anto Cocagne ou Michel Sarran et donc l’ancien gardien de but des Bleus Fabien Barthez.

En plein débat sur la présence obligatoire ou non de la pizza dans une soirée foot, le champion du monde 1998 intervient : « C’est fini Mo, on est plus en 98 ». « Et oui, on l’a regagnée depuis », enchaîne le livreur Bilal, faisant référence à la Coupe du monde 2018.