Football – PMU dévoile sa nouvelle publicité décalée signée Buzzman lors du match Bosnie-France

Hier, le PMU a profité du match de l’Equipe de France contre la Bosnie-Herzégovine diffusée sur M6 pour diffuser sa nouvelle publicité.

Signé de l’agence Buzzman, le spot « Avec de super cotes, on a hâte que le match commence » s’inscrit dans la lignée de celui conçu il y a un an. Avec un ton complètement décalé, PMU met en scène certains joueurs de l’Equipe de France dont les actions sont commentées par l’humoriste Freddy Gladieux, un poil surexcité.

On prend les mêmes et on recommennnnnnnnnnnnnnnnnce !!!!! pic.twitter.com/PA9B2YPbyv

