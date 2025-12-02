À l’occasion de la Sainte-Barbe, l’ASSE et hummel présentent un maillot hommage aux mineurs stéphanois, dont les ventes soutiendront associations et musée local. Son prix ? Abordable : 55,95 euros.

L’AS Saint-Étienne et hummel dévoilent une tunique très spéciale pour célébrer la Sainte-Barbe, fête emblématique des mineurs. Plus qu’un simple maillot, il s’agit d’un véritable hommage à l’âme ouvrière de la ville. Pour concevoir cette pièce unique, le club et son équipementier ont fait appel à Léa Bourgier, styliste stéphanoise, qui signe un design profondément ancré dans l’histoire locale.

Inspiré des tenues portées dans les galeries, le maillot reprend le célèbre bleu de travail, rehaussé d’un col polo et de manchettes blanches. Les détails font la différence : le logo hummel laisse place à deux pioches et un casque dorés, tandis que l’écusson des Verts est discrètement cousu sur une petite poche au niveau du cœur. Une esthétique sobre, mais puissante, qui séduit déjà bien au-delà du cercle des supporters.

Bénéfices reversés à des associations

Proposé à 55,95 euros sur la boutique en ligne du club ligérien, le maillot « Sainte-Barbe 2025 » est destiné exclusivement aux fans, et chaque vente financera les associations locales liées à la Sainte-Barbe.

Ce lancement s’inscrit dans la volonté du club de valoriser l’identité culturelle stéphanoise. Le Puits Couriot, autrefois cœur battant des Mines de la Loire, continue d’irriguer l’histoire de la commune grâce au Musée de la Mine et aux festivités organisées chaque année autour de la Sainte-Barbe. Avec ce maillot labellisé « Steph’ », l’ASSE et hummel prolongent cet héritage et soutiennent deux structures locales : l’association Sainte-Barbe, à l’origine des célébrations en centre-ville, et « Les Amis du musée de la Mine ».

Un maillot qui dépasse le football donc. C’est toute une mémoire collective que Saint-Étienne remet sur ses épaules.

À lire aussi : Ohm Énergie devient partenaire officiel de l’AS Saint-Étienne