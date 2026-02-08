Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Samuel Umtiti rejoint RMC comme consultant avant la Coupe du monde 2026

ParThibaut Dalegre
8 février 2026
Capture d'écran Instagram/@samumtiti

Champion du monde 2018, Samuel Umtiti rejoint RMC comme consultant. Il interviendra dès ce dimanche 8 février, lors du PSG-OM dans After Foot, avant d’intégrer le dispositif Coupe du monde 2026.

RMC renforce son dispositif éditorial en recrutant Samuel Umtiti comme consultant, en amont de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Champion du monde 2018, l’ancien défenseur formé à l’Olympique Lyonnais et passé par le FC Barcelone interviendra régulièrement dans After Foot et Génération After. Il fera ses débuts dès ce dimanche, à l’occasion du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

L’annonce a été révélée dans une vidéo publiée par After Foot, où Daniel Riolo met en scène un faux entretien d’embauche avec le champion du monde.

« Un regard expert »

Radio officielle du Mondial, RMC intègre ainsi un premier consultant de marque à sa « dream team » 2026. En outre, Samuel Umtiti, 31 sélections avec les Bleus, poursuivra en parallèle ses collaborations avec DAZN.

Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport, souligne que son arrivée « vient enrichir l’antenne et offrir un regard expert à l’approche de la Coupe du monde ».

A lire aussi  : Coupe du monde 2026 : M6 conserve ses 54 matches et fixe le prix de ses publicités

ParThibaut Dalegre
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles