Champion du monde 2018, Samuel Umtiti rejoint RMC comme consultant. Il interviendra dès ce dimanche 8 février, lors du PSG-OM dans After Foot, avant d’intégrer le dispositif Coupe du monde 2026.

RMC renforce son dispositif éditorial en recrutant Samuel Umtiti comme consultant, en amont de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Champion du monde 2018, l’ancien défenseur formé à l’Olympique Lyonnais et passé par le FC Barcelone interviendra régulièrement dans After Foot et Génération After. Il fera ses débuts dès ce dimanche, à l’occasion du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

L’annonce a été révélée dans une vidéo publiée par After Foot, où Daniel Riolo met en scène un faux entretien d’embauche avec le champion du monde.

🚨😉 Les images de l’authentique entretien d’embauche de Samuel Umtiti. ► Verdict : RECRUTÉ✅ 🔥 Il rejoint RMC et intègre :

👉 La Dream Team RMC pour la Coupe du monde

👉 L’After Foot & Génération After dès dimanche pour PSG-OM pic.twitter.com/Tl9iB7Owpq — After Foot RMC (@AfterRMC) February 6, 2026

« Un regard expert »

Radio officielle du Mondial, RMC intègre ainsi un premier consultant de marque à sa « dream team » 2026. En outre, Samuel Umtiti, 31 sélections avec les Bleus, poursuivra en parallèle ses collaborations avec DAZN.

Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport, souligne que son arrivée « vient enrichir l’antenne et offrir un regard expert à l’approche de la Coupe du monde ».

