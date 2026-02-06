La Marine nationale lance un format podcast pour valoriser ses métiers. Avec Ancré, animé par Nans Ducuing et conçu avec Ambission, marins et sportifs croisent leurs parcours.



L’agence Ambission accompagne la Marine nationale dans le lancement d’Ancré, un nouveau podcast consacré à l’engagement, aux parcours et au dépassement de soi.

Le format est animé par Nans Ducuing, chargé de faire le lien entre deux univers aux exigences communes : le sport de haut niveau et le monde militaire. Selon nos informations, chaque épisode réunira un marin et un sportif ou créateur de contenu, autour d’échanges centrés sur leurs trajectoires, leur quotidien et les parallèles entre leurs fonctions respectives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ambission. (@ambission.co)

Diffusé à raison d’un épisode par mois, Ancré sera disponible sur YouTube et l’ensemble des plateformes d’écoute, avec des capsules dédiées publiées sur les réseaux sociaux. Ambission a accompagné le projet de bout en bout : casting des invités, construction éditoriale et direction du format.

Djayson Karavane à l’honneur du 2e épisode

Après un premier épisode à venir, le deuxième rendez-vous accueillera notamment Diego Sarthou, créateur de contenus suivi par 3,7 millions d’abonnés plus connu sous le nom de Djayson Karavane.

Avec ce podcast, la Marine nationale renforce sa stratégie de communication en misant sur le storytelling et les formats longs pour valoriser ses métiers auprès d’un public plus large.

A lire aussi : L’ancien rugbyman Nans Ducuing et le tennisman Hugo Gaston rejoignent l’agence d’influence Ambission