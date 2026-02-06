M6 conserve finalement ses 54 matches de la Coupe du monde 2026 et renonce à toute revente à TF1, misant sur un dispositif premium et des écrans pub à très forte valeur.

M6 a tranché : le groupe conservera l’ensemble des 54 matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026 dont il détient les droits en clair, acquis en 2024 pour près de 120 M€. Initialement, une revente partielle à TF1 était envisagée, mais cette option est désormais abandonnée.

Le groupe dirigé par David Larramendy a parallèlement lancé la commercialisation de ses espaces publicitaires. Les tarifs atteignent des sommets, selon les informations du journal L’Equipe : jusqu’à 500 000 € les 20 secondes entre prolongations et tirs au but d’une finale avec l’équipe de France. Autre levier de monétisation, les pauses fraîcheur obligatoires, qui deviennent de nouveaux écrans premium pour les annonceurs.

Domergue au commentaire, Meurnie au brief et debrief

« Tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans », affirme David Larramendy, alors que M6 mise clairement sur un parcours profond des Bleus de Didier Deschamps pour maximiser audiences et revenus.

Côté éditorial, Xavier Domergue commentera les principales affiches, tandis qu’Ophélie Meunier animera les émissions d’avant et d’après-match.

Pour rappel, la plateforme Ligue 1+ négocie en parallèle avec la FIFA pour diffuser l’intégralité du Mondial (104 matches) en payant.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : hôtel de luxe, logistique maîtrisée… pourquoi la France installe son camp de base à Boston