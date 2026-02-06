L’Olympique de Marseille vient d’officialiser un partenariat avec Heiwa, spécialiste marseillais du chauffage et de la climatisation, dans une logique de soutien aux entreprises locales.

L’OM annonce la signature d’un partenariat officiel avec Heiwa, entreprise marseillaise spécialisée dans les solutions de chauffage et de climatisation.

Avec cet accord, le club poursuit sa stratégie de rapprochement avec les acteurs économiques de son territoire. Heiwa, présente à l’échelle nationale, revendique un positionnement basé sur la proximité client, la qualité des équipements et une approche responsable de son activité. Des marqueurs qui ont pesé dans le choix de l’OM.

Ce partenariat s’inscrit dans une logique de développement local, avec la volonté affichée de soutenir les entreprises implantées dans la région et de contribuer au rayonnement économique de Marseille au-delà de ses frontières.

Pour l’Olympique de Marseille, cette collaboration illustre une orientation claire : bâtir des partenariats durables avec des structures partageant une vision commune autour de l’engagement territorial, de l’innovation et de l’attractivité du bassin marseillais.

De son côté, Heiwa s’appuie sur cette visibilité sportive pour renforcer sa notoriété et affirmer son ancrage local, au contact d’un club dont l’aura dépasse largement le cadre du football.

A lire aussi : Ligue des champions : le jackpot manqué par l’OM après son élimination à la dernière seconde